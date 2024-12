Ranieri: "Il campionato della Roma comincia con il Lecce"

"Il nostro campionato inizia adesso: il mese di dicembre ci dirà chi siamo". Archiviate le due sconfitte consecutive in Serie A, con in mezzo il pareggio di Londra con il Tottenham, Ranieri vuole una risposta decisa dalla squadra, a partire dalla gara di domani sera (ore 20.45, diretta tv Dazn e Sky) contro il Lecce, in cui c'è da invertire la rotta. [...] "Non ci sono gare facili - le parole del tecnico - Il Lecce non molla mai, ha vinto a Venezia, ha pareggiato con la Juventus, ha giocatori validi. Il nuovo allenatore, Giampaolo, li vuole far giocare a calcio". [...] La serie B è a due soli punti. "Al momento lottiamo per uscire dalla bassa classifica, i giocatori sono abituati a stare in alto, io sia in alto che in basso. In questo mese capiremo cosa vogliamo fare". [...]

Ranieri rischia di dover rinunciare a Dovbyk: "Non sta bene, è fortemente influenzato ed è sceso in campo con la febbre contro l'Atalanta. Non so se ce l'avrò per il Lecce. Ci sto pensando, non so come starà e devo riflettere su una variante senza di lui". [...] Il tecnico torna a parlare di Pellegrini e Dybala. "Lorenzo si sta allenando bene, valuterò di partita in partita: è splendido dalla metà campo in avanti, sa fare tutto". [...] "Non sono contento dell'intensità di Dybala, ma lo sono per come ha giocato: l'intensità non è la sua qualità". Dalle condizioni dei singoli dipende anche un possibile cambio di modulo. "Ci sto pensando, ma non dico altro per non dare vantaggi: Hummels e Hermoso stanno bene, Cristante ha ancora la caviglia gonfia. A centrocampo la coppia titolare è Paredes-Koné". [...]

(corsera)