Ranieri, fiducia a Dybala: lui e Dovbyk con il Parma

LEGGO (F. BALZANI) - L’Arabia d’estate, la Turchia d’inverno. Ad aiutare i Friedkin nell’opera di rivoluzione della rosa, infatti, stavolta arrivano in soccorso i club di Istanbul. Il Galatasaray ha messo gli occhi su Dybala anche se la decisione di prendere la Joya non mette d’accordo tutti nel club. L'ultima parola spetterà al presidente Ozbek, che di sicuro non vuole pagare la clausola da 12 milioni. Ma soprattutto allo stesso Dybala che ha incassato l’appoggio di Ranieri, pur non ricevendo segnali incoraggianti dalla proprietà. La decisione è attesa entro la fine del 2024.

Nel frattempo il Fenerbahce di Mourinho si è fatto sotto per Hermoso, anche lui tra gli indesiderati al pari di Pellegrini per il quale però non sarebbero arrivate ancora offerte. Ma prima del mercato la Roma deve rialzarsi anche in campionato a partire da domenica contro il Parma. Quando proprio Dybala affiancherà Dovbyk nel tentativo di risollevare un attacco con numeri horror. La coppia Dy-Do è la peggiore del campionato per gol segnati finora: 6 in tutto (4 Dovbyk e 2 Dybala) come quella del Como formata da Belotti e Cutrone. Basti pensare che nell’Atalanta la coppia Lookman-Retegui ne ha segnati 20 e che il Venezia fanalino di coda è a 7.

Ranieri spera che l’ucraino si sia sbloccato dopo la doppietta in coppa Italia e che Dybala abbia ancora voglia di stupire in giallorosso. Intanto il tecnico ha recuperato Koné (ieri in gruppo anche se con un vistoso tutore) e spera oggi di rivedere anche Hummels reduce dall’ennesima febbre. Formazione ideale in vista col dubbio sulla trequarti tra Pellegrini (favorito) e Pisilli. Ufficiale, infine, il passaggio dell’Everton nelle mani di Friedkin. "Saremo custodi di un club iconico e di un’orgogliosa eredità", ha detto Dan riprendendo gli stessi concetti di quando il suo gruppo acquisì la Roma. Responsabile del club inglese sarà Marc Watts.