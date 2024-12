Ranieri e la Roma al bivio europeo

L'Europa, quasi un obbligo. Per la Roma, ma, anche per Ranieri. Se non bisogna rassegnarci alla prossima stagione senza coppe, bisogna vincerne almeno una. Difficile che arrivi una rimonta in campionato, con la sesta posizione distante ben 11 punti. Ad oggi, le scorciatoie si chiamano Europa League e Coppa Italia. [...]

La gara di domani contro il Braga assume un'importanza speciale. Ranieri ha già dimostrato di tenere alla competizione e anche domani, ci si aspetterà la miglior Roma possibile. Tra gli assenti, però, ci saranno Zeki Celik e Bryan Cristante. Ai giallorossi, a tre gare dal termine e al ventunesimo posto, servono almeno 6 punti per strappare il playoff. Il primo step sono i portoghesi, quinti nel loro campionato, allenati da Carlos Carvalhal e con buone individualità. [...] Se la Roma vuole regalarsi un continuo nel cammino europeo, domani deve vincere.

(Il Messaggero)