Ranieri, che Joya. Il tecnico: "Dybala quando gioca così vale il biglietto"

Alla fine se ne va con un sorriso grande. Non fosse altro perché questo pareggio gli permette di vivere un bel Capodanno, oltre che preparare con serenità il derby del 5 gennaio. Del resto, Claudio Ranieri sapeva che la sua Roma era in crescita, esattamente come sapeva che il destino della fase offensiva era legato alla vena di Paulo Dybala. La Joya ieri ha disegnato calcio, costruito gioco, accorciando quando doveva e allungando la squadra quando invece era necessario. Una fisarmonica che ha suonato note di talento, quelle marchiate dallo stesso Dybala. [...]

«Paulo è un po' che non ha problemi, si allena con gioia e allegria - dice Ranieri - Merito suo di come gioca e di come si sta allenando con continuità, cosa che prima evidentemente non riusciva a fare. Ma credo che lo stia aiutando molto anche la squadra. Tutto questo ci rende felici, perché quando Paulo sta in questo stato di forma è bello pagare il biglietto per vedere questo tipo di campione».

Resta allora la prestazione, ma anche il rammarico di poter fare qualcosa in più, soprattutto nella ripresa, quando la Roma ha avuto le occasioni giuste anche per portare a casa la partita. [...] Con quella di ieri, però, ora sono 16 le partite esterne consecutive della Roma senza vittorie. «Ma i ragazzi stanno bene, stiamo diventando squadra, iniziamo a capire i nostri difetti e come correre ai ripari. Questo mi dà consapevolezza che stiamo lavorando nel modo giusto. Potevamo vincere sia noi sia il Milan, alla fine è uscito un pareggio che credo sia giusto». [...]

