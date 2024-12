Ranieri certifica la crisi di Pellegrini: “Soffre, deve staccare la spina”

L’obiettivo di Ranieri è tirare fuori la Roma dalle sabbie mobili in cui è finita, ma non solo. Tra i compiti del tecnico c’è anche il recupero di alcuni calciatori fondamentali, come Lorenzo Pellegrini. In questo contesto il match di domani sera (ore 20.45) all’Olimpico contro l’Atalanta non è certo l’occasione migliore, ma a Londra col Tottenham, Ranieri ha “rivisto la luce”. [...] Il capitano, escluso contro il Tottenham, starà ancora fuori. “Sta sentendo il peso di questa situazione, gli ho detto di resettarsi e che un giorno tornerà il giocatore che conosco: dobbiamo staccare la spina. lo ho avuto due fenomeni di centrocampisti in grado di segnare tanto: uno era Lampard, l’altro è Pellegrini. Già lo vedo trovare il gol in allenamento. Ho letto che le colpe dell’esonero di De Rossi sarebbero di Pellegrini ma vi assicuro che non è vero niente di niente. Né Mancini, né Cristante, né Lorenzo hanno cacciato Daniele, anzi hanno fatto i pazzi per tenerlo“.

(Corsera)