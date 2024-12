Ranieri, carezza a Pellegrini: “È sensibile e sta soffrendo ma gioca come Lampard”

“Stiamo ritornando la Roma che i tifosi conoscono. Dobbiamo renderli orgogliosi, anche se affronteremo una macchina perfetta”. Suona la carica Claudio Ranieri dopo il pareggio contro il Tottenham di giovedì sera. Domani all’Olimpico arriva l’Atalantadi Gasperini e Sir Claudio farà il ritorno sulla quella panchina lasciata l’ultima volta oltre cinque anni fa. [...] Pellegrini potrebbe essere tenuto lontano dai fischi e malumori di uno stadio ormai avverso: “È un ragazzo sensibile e introverso e soffre più di tutti questa situazione. Non è stato lui a mandare via De Rossi e i tifosi lo devono sapere. Nemmeno Mancini e Cristante lo hanno mandato via, hanno fatto i pazzi per farlo restare. La gente deve sapere la verità“. Così racconta Ranieri, in attesa di capire la versione dei Friedkin sui motivi dell’esonero dell’ex capitano giallorosso. [...] Ma tornando a Pellegrini, Sir Claudio ha un’idea: “Gli ho spiegato il mio programma e gli ho detto “voglio che tu ti diverta, stacchiamo la corrente e ti resetti. Vedrai che più avanti tornerai il centrocampista che conosco”. Nella mia carriera ho avuto due centrocampisti fenomenali a far gol che sono Lampard e Pellegrini. Lo critichiamo tanto, ma quanti centrocampisti fanno gol come lui?”.

(La Repubblica)