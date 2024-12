Ranieri apre all'addio: "Se sceglie di andare...Voglio solo gente felice"

La Sampdoria è un altro pezzo di cuore per Claudio Ranieri, un altro posto dove l'allenatore della Roma è stato molto bene. [...] Che però ora ha la testa altrove, ad iniziare proprio da Dybala. Uno che Ranieri ha subito coccolato, fin dal primo giorno in cui è arrivato. [...] "Dybala lo abbiamo visto tutti: quando sta bene, fa la differenza. Mi fa piacere averlo, metterlo in campo quando sta bene. Però se ha altre priorità bisogna essere d'accordo in due, se il ragazzo non vuole restare c'è una possibilità. Io voglio solo giocatori che siano contenti di stare qua e non mi riferisco solo a Paulo: se qualcuno non si sente a suo agio, sperava di giocare di più o di ottenere altro, io voglio solo chi ha voglia di lottare partita dopo partita". [...]

Archiviato - almeno per ora - il capitolo Dybala, Ranieri oggi deve andare a caccia di una vittoria importante, che riporti un minimo di serenità in casa Roma dopo la figuraccia incassata a Como: "Dove abbiamo fatto un secondo tempo non accettabile. Alla Coppa Italia teniamo, sia noi sia i nostri tifosi". [...] Bisognerà far gol e allora il mirino finisce proprio su Dovbyk (che si contende una maglia da titolare con lo stesso Dybala), uno che non segna da quasi 50 giorni e ben sette gare; "Un giocatore con la sua stazza non può trovare la condizione fisica ideale in una settimana, dove tra l'altro tutti noi ci siamo allenati poco". [...]

Intanto, però, Ranieri guarda anche al futuro ed al suo ruolo da dirigente. [...] "Quello che mi dico con la proprietà resta tra di noi. Il mercato autunnale non è così facile, tutto dipenderà da ciò che potremo fare". [...] "Prendere tanto per prendere non mi va bene, allora meglio restare così". Quindi il discorso sul futuro tecnico: "Se vogliamo un grande allenatore dobbiamo darci una svegliata e risalire la china". [...]

(gasport)