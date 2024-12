Ranieri all'attacco: "Salviamoci subito"

La salvezza, subito. Prima che la situazione diventi ancor più critica. Questo l'input che parte da Trigoria, a due giorni dalla sfida contro il Lecce. [...] Che Roma vedremo domani? Ranieri intanto deve capire se avrà Dovbyk - che non segna dalla partita contro il Monza - che oltre ai problemi al ginocchio ha anche accusato un po' di febbre. Serve il miglior Dybala, che ha segnato solo due reti fino a questo momento; serve quel Pellegrini capace di portare reti e assist e che nelle ultime tre gare Ranieri lo ha tenuto in panchina. [...] "Stiamo lì e lottiamo per uscire da questa situazione. Questa squadra è abituata a stare da un'altra parte della classifica, io invece le conosco entrambe, Non è difficile convincere i calciatori", [...] le parole di Claudio Ranieri. E già domani sera, con il Lecce, si capirà qualcosa. [...]

"Voglio una Roma determinata, dobbiamo essere bravi a chiudersi e a ripartire. Il Lecce è una bella squadra. Si può sbagliare o meno, noi dobbiamo dare tutto. Morire in campo". Le gerarchie sembrano ormai chiare, il modulo è ancora ballerino. Non è escluso che con il Lecce si torni ai quattro difensori, magari con Mancini esterno destro. [...] Non sembra ancora arrivato il momento per Le Fée: "Paredes è un campione, lo vediamo tutti. Mi auguro che possa stare sempre su questi livelli, ha fatto due partite strepitose quindi non vedo perché debba cambiare al momento". [...]

(Il Messaggero)