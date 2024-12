Ranieri a Como per rompere il tabù delle trasferte

Dare continuità alle vittorie contro Lecce e Braga per proseguire il percorso riabilitativo e rompere il tabù delle trasferte: la Roma non ha mai vinto lontano dall’Olimpico in campionato. La diagnosi del “malato” l’ha fatta lo stesso Ranieri al termine della sfida con i portoghesi. La tempesta che ha colpito i giallorossi negli ultimi tre mesi non è passata di colpo con due vittorie consecutive – un inedito per questa stagione. Ma i segnali positivi iniziano ad essere molti. Psicologici, con la rinascita di Pellegrini, ma anche tecnici con la riscoperta di Hummels e Paredes, l’esplosione di Koné e il nuovo ruolo cucito addosso a Dybala. [...] Ranieri è conscio che il Como è il prima crocevia della sua nuova avventura sulla panchina giallorossa. Un ulteriore passo falso farebbe riapparire quei fantasmi scacciati con difficoltà nell’ultima settimana. I giocatori della Roma stanno «tornando bambini» con quella «naturale voglia di giocare a calcio» che l’allenatore testaccino ha chiesto a gran voce dal primo giorno. [...]

(La Repubblica)