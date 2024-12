Ranieri 100 panchine: da evitare col Lecce un record negativo

Sabato Ranieri diventerà il 15° allenatore della Roma a tagliare il traguardo delle 100 panchine. (...) Ranieri I, limitando il discorso al campionato, era partito con 2 vittorie; Ranieri II con un successo e un ko; Ranieri III con 2 sconfitte contro Napoli e Atalanta, le prime 2 della classe. La sua media-punti in giallorosso, che era da podio, è ovviamente peggiorata. (...) Da 37 anni un allenatore giallorosso non cominciava con 2 sconfitte in A: era capitato a Sormani nel 1987 (le sue uniche 2 partite senza Eriksson) e a Liedholm nel 1973. Da evitare, sabato col Lecce, il primato negativo: perché infilarono 3 ko, per iniziare, solo Kertesz nel 1942 con lo scudetto sul petto e Baloncieri nel 1950 nel campionato finito con l’unica retrocessione.

(corsera)