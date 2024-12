Rabbia Friedkin: cambi a gennaio, senatori a rischio

[...] Dan e Ryan Friedkin non hanno preso per niente bene la sconfitta di Como, dopo i successi con Lecce e Braga si aspettavano tutt'altra partita. E quanto hanno visto al Sinigaglia lo considerano inaccettabile. [...] Ieri i Friedkin hanno preso una decisione. Fermo restando che continueranno a sostenere Ranieri al cento per cento, la proprietà è arrivata a un punto di svolta: a gennaio si cambierà, alcuni giocatori saluteranno. C'è bisogno di portare un'aria diversa, di cambiare la mentalità. Questo é in succo il pensiero dei due texani, che in questo momento hanno messo sul tavolo ogni opzione, anche le più dolorose.

Ed allora è facile pensare che nel mirino ci siano quei giocatori che stanno a Roma da tempo (Cristante e Pellegrini, ma anche Mancini) o due campioni del mondo come Dybala e Paredes. E altri che non stanno rendendo come Hermoso, Zalewski e Shomurodov.

[...] E poi c'è il caso Dovbyk, con cui la Roma deve imparare a giocare. «Artem deve crescere fisicamente, non sta ancora benissimo. E poi noi dobbiamo imparare a servirlo meglio: o in profondità dove lui può sprintare o con dei cross. L'ho messo perché nel primo tempo avevamo messo dentro tante palle e non c'era nessuno a chiudere l'azione».

(gasport)