Quella stella da inseguire

In una stagione considerata fallimentare, la Coppa Italia può essere un'ancora di salvataggio. La netta vittoria contro una Sampdoria in rifondazione, non basta, ma è importante andare avanti nella competizione. Il successo restituisce fiducia ad una squadra sprofondata nel baratro a Como. [...] Ai quarti di finale la Roma incontrerà il Milan, si giocherà a febbraio in gara secca. I rossoneri dell'ex Fonseca sono alle prese con delle tensioni interne da inizio stagione ed è una sfida alla portata dei giallorossi. La priorità è uscire dalla zona retrocessione ma la Coppa Italia può essere il trofeo che salva la stagione. La partita di ieri ci ha fatto capire che quando Dovbyk riceve dei palloni giocabili è un centravanti che sa farsi rispettare. La doppietta restituisce fiducia all'ucraino, preso di mira anche lui dai tifosi. [...] Ranieri sa, però, che la partita fondamentale è quella in programma domenica contro il Parma. [...]

(corsport)