Quarant’anni fa l’ultima di Falcao: gol contro il Napoli, poi l’infortunio

Palla verticale a Cerezo, che chiude il triangolo al limite dell’area in posizione centrale. Rasoterra dai 16 metri all’angolino, dove Castellini non può arrivare, e Roma in vantaggio. È il 16 dicembre del 1984 e il protagonista di quell’azione sul prato del San Paolo di Napoli (Maradona era vivo, vegeto e in campo con la 10 azzurra) è Paulo Roberto Falcao. [...] Un lustro scintillante, il più splendente dei quasi 100 anni di storia del club che, guidato dal presidente Dino Viola e dall’allenatore Nils Liedholm, conquistò lo scudetto dell’83 e, l’anno successivo, arrivò in finale di Coppa dei Campioni, perdendo il titolo di campione d’Europa all’Olimpico contro il Liverpool ai calci di rigore. Nella notte più bella – e allo stesso tempo più amara – l’adorazione dei tifosi giallorossi verso l’ottavo Re di Roma si incrinò, causa il “gran rifiuto” (mai chiarito fino in fondo) a presentarsi sul dischetto davanti a Grobbelaar.

(Il Messaggero)