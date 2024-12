Pulisic, Bennacer e Jovic puntano al recupero con la Roma dopo Natale

L'emergenza per la gara di stasera a Verona preoccupa il Milan anche in vista della gara di domenica 29 a San Siro contro la Roma e soprattutto delle Final Four di Supercoppa Italiana che il Diavolo ci terrebbe a giocare alla grande per portare a casa il primo trofeo in palio in questa stagione. Di certo però con i giallorossi e in occasione della trasferta a Riyad, Paulo Fonseca non potrà contare su tutto l'organico a sua disposizione. [...]

Pulisic, alle prese con una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro accusata nel primo tempo della gara contro l'Atalanta, sta migliorando e a inizio della prossima settimana si sottoporrà a un nuovo esame per valutare lo stato della lesione. [...] L'americano spera di essere in panchina contro i giallorossi. Idem Bennacer e Jovic, che così si lascerebbero alle spalle il momento difficile e le rispettive operazioni chirurgiche. [...] Più complicato riavere per la Supercoppa Italiana Loftus-Cheek, Musah e Okafor. [...]

(gasport)