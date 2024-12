IL TEMPO - L'operazione rinascita è cosa fatta per la Roma di Falsini che espugna il campo del Milan e torna in zona playoff a 24 punti in classifica. In questa 13a di Primavera 1, i giallorossi trionfano 3-0 grazie all'ottavo centro in stagione di Graziani e alla doppietta di Misitano dopo una prestazione brillante. Domenica, la Roma ospita l'Empoli alle 11.