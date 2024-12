Primavera: super Roma

IL TEMPO (E. INNOCENTI) - La Roma travolge l'Inter e mette sotto l'albero di Natale il primo posto a 36 punti. Il 4-1 sul campo dei nerazzurri, settimo successo di fila, significa che i giallorossi hanno la giusta fame per puntare in alto. I gol di Coletta, Levak, Misitano e Zefi vanificano quello dell'interista Berenbruch. [...] Si riparte il 5 gennaio alle 11 con il Verona al Tre Fontane per la 18a giornata. [...]