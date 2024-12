Settima vittoria di fila in campionato (non accadeva dal 2016) e primo posto consolidato per la Roma Primavera, che ieri mattina ha superato per 4-1 in trasferta l'Inter. Partita dominata dai ragazzi di Falsini, a segno con Coletta e Levak nel primo tempo e Misitano e Zefi nella ripresa. Giallorossi ora sono in testa alla classifica con 36 punti, 5 di vantaggio su Sassuolo e Fiorentina, Inter e Milan.

(corsera)