Se la Roma supererà stasera la Sampdoria, negli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca, incontrerà a San Siro il Milan dell'ex allenatore Fonseca che ha eliminato il Sassuolo. [...] In caso di ulteriore passaggio del turno, in semifinale potrebbe verificarsi l'ipotesi di un derby con la Lazio, se i biancocelesti riusciranno poi a battere la vincente di Inter-Udinese.

(corsera)