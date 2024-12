Pisilli e Le Fée in mezzo

Il caso Dybala, i risultati che non arrivano e una proprietà infuriata per quanto successo a Como. Non è certo il clima migliore per preparare l'ottavo di finale contro la Sampdoria, ma Claudio Ranieri prova a tenere unito il gruppo. "Sicuramente domenica abbiamo fatto un secondo tempo non accettabile per essere la Roma, ma alla Coppa Italia ci teniamo - le parole dell'allenatore alla vigilia -. La Roma ha vinto nove volte questa competizione, i nostri tifosi ci tengono, io ci tengo e anche i nostri ragazzi". [...]

Certo, le condizioni della squadra non aiutano, perché il tecnico è costretto a dover rinunciare per infortunio a Cristante, Koné e Hummels. Soprattutto le prime due defezioni obbligano le scelte a centrocampo con Pisilli e Le Fée in mediana, mentre Pellegrini sarà riproposto dietro la punta con uno tra El Shaarawy e Soulé. Potrebbe rimanere fuori, invece, Dybala, al suo posto Dovbyk che però non segna dal 24 ottobre su calcio di rigore contro la Dinamo Kiev. [...]

(Tuttosport)