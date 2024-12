Piacciono Beto e Doucouré, Mou vuole Hermoso

[...] "Vogliamo miglioare questa rosa", hanno ammesso tecnico e direttore sportivo. A partire dall'attacco, dove Ranieri si aspetta un attaccante per evitare di spremere Dovbyk. Può aiutare l'Everton dei Friedkin, visto che Beto sta trovando poco spazio e spinge per tornare in Italia. Le sinergie col club di Liverpool riguardano anche il centrocampo visto l'interessa per Doucouré in scadenza nel 2025. Piacciono poi i profili di Prati e Reitz. Per la fascia destra sul taccuino restano evidenziati Delprato e Zappa. Movimenti anche in uscita con Mourinho che vuole Hermoso al Fenerbahçe. [...]

(Gasport)