Per il Natale della Roma festeggiano in 500

Se vi è mai capitato partecipare a un matrimonio a Villa Miani, un posto molto chic tarato per ricevimenti e gala di lusso, immaginate cosa abbiano provato i nuovi giocatori della Roma a entrare nel giardino panoramico scelto dai Friedkin per la tradizionale festa di Natale. [...] Sarà per questo che l'ufficio marketing del club ha scelto uno slogan che lega sport e sogno: "Never stop believing". Non smettere mai di credere. [...] Il gruppo squadra era al gran completo, dirigenti inclusi. [...] Dybala si è presentato in compagnia dell'inseparabile amico argentino Paredes e delle rispettive mogli, così come la coppia di francesi Koné-Le Fée.

Piccolo inconveniente per Niccolò Pisilli che, da solo alla guida della sua utilitaria, non è stato riconosciuto al cancello e ha dovuto spiegare ai guardiani che sì, anche lui era un calciatore della Roma. [...] Circa cinquecento erano gli invitati alla soirée tra dipendenti, amici degli amici e personaggi vari. Tra loro un grande ex come Vincent Candela, il cantante Alex Britti e i comici Maurizio Battista e Andrea Perroni. [...] Ovviamente al centro della scena si è visto anche Ryan Friedkin, in qualità di vicepresidente e di rappresentante della proprietà. Nel suo stile, sempre molto riservato, Friedkin ha inviato i suoi auguri di Natale ai partecipanti. Lo stesso hanno fatto Ranieri e Pellegrini. [...]

(corsport)