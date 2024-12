Per Giampaolo rientra in gruppo Ramadani ma si ferma Marchwinski

Continua la preparazione del Lecce in vista dell'importante sfida contro la Roma in programma questo sabato allo stadio Olimpco. Nella giornata di oggi, il tecnico Giampaolo ha previsto una doppia seduta dopo il giorno di riposo concesso ieri. (...) Il Lecce potrebbe schierare il solito 4-3-3 formato da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Pelmard

sulla linea difensiva. Coulibaly, Ramadani e Rafia costituiranno la cerniera di centrocampo men-tre Dorgu e Tete Morente agiranno a supporto di Kristovic. (...) Ramadani è tornato ad allenarsi in gruppo. Brutte notizie invece per Marchwinski, che ha dovuto interrompere l’allenamento a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. (...)

(Il Romanista)