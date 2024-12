"Penso al bene della Roma. Mi sono fidato del tecnico"

IL TEMPO (L. PES) - Il ritorno al gol pochi minuti dopo essere sceso di nuovo in campo dall'inizio con la fascia da capitano al braccio e davanti alla sua gente. Una serata che certamente Lorenzo Pellegrini ricorderà e dalla quale, magari, riuscirà a ripartire. Il capitano giallorosso ha commentato così la gara ai microfoni di Sky Sport. "Così è la vita a volte. Sicuramente questo periodo mi è servito e oggi è stato tanto bello liberarsi un po'. Sono contento perché stiamo continuando sulla strada giusta, poi è arrivato il mio gol e la prestazione della squadra. Se mi avessi chiesto come avrei voluto che andasse la partita ti avrei risposto questo".

Sulla pausa concordata con Ranieri: "Non è stato semplice, noi giocatori siamo simili, giocare è importante anche come valvola di sfogo. Mi sono fidato subito del mister, mi conosceva e ci siamo sentiti anche in questi anni. Mi sono fidato perché è giusto così, penso che questo alla fine abbia ripagato". Il centrocampista spegne anche le voci su un possibile addio: "No, non credo. Io penso al bene della Roma e se il bene della Roma è che io stia qui io starò qui".