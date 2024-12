Pellegrini gol e pace con i tifosi: nel tris al Braga segna pure Saud

Esistono davvero le persone giuste. Forse arrivano tardi, ma quando lo fanno il momento non è più quello sbagliati. Ranieri a Roma lo è perché è nel suo posto. E non per il 3-0 con il Braga. [...] Ranieri è la persona giusta perché ha riportato concretezza, serenità, sorrisi: chi aveva mai visto la fila di denti di Saud all'Olimpico o un'esultanza di Hermoso? E da quanti mesi Pellegrini non era allegro in campo e non prendeva applausi dal pubblico?

L'avversario era inferiore e ai limiti dell'inconsistenza, vero, ma la Roma isterica, triste e schizofrenica di inizio stagione avrebbe patito anche il Braga quinto in portogallo. [...] Ranieri in un mese appena ha fatto quello che gli era stato chiesto: aggiustare quello che sembrava rotto in modo irreparabile. Sistemata la fase 1, ristrutturazione della fase difensiva, [...] il tecnico ha affrontato la fase 2, rilancio del gioco offensivo. Con il Braga ha riprovato l'attacco leggero che era andato così bene contro il Lecce (23 tiri) e ha ottenuto prestazione e gol. [...] Tutti felici, pubblico, giocatori e allenatore. E una scoperta: sembrava ci fosse poco da fare, ma era semplicemente tutto da rifare. Serviva solo la persona giusta.

(la Repubblica)