Altra tegola in casa Lazio dopo l'infortunio di Vecino (l'uruguaiano ne avrà almeno per un altro mese e mezzo). A fermarsi, sempre per un problema muscolare, è ora Pedro. Gli esami cui ieri lo spagnolo si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia destra, che l'attaccante si è procurato nel match di Lecce. Resterà ai box per una ventina di giorni e salterà pertanto i delicati match con Atalanta e Roma [...]

(Gasport)