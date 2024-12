Paulo sorride: «Do tutto per la maglia»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala supera Higuain nella classifica marcatori e la dirigenza scaccia i timori di una sua possibile cessione. Con la doppietta realizzata ieri con il Parma, il campione del mondo ha infatti superato Higuain, conquistando il terzo posto trai migliori marcatori argentini in Serie A con 127 gol, dietro solo a Crespo (153) e un'altra leggenda romanista come Batistuta (184). Al termine della gara, Dybala ha evitato di parlare del suo futuro, concentrandosi invece sulla prestazione in campo. Dopo aver ricevuto il premio di miglior giocatore del match, grazie anche all'assist per Dovbyk, ha dichiarato ai microfoni di dAZN: «Sono contento per il risultato. Oggi abbiamo giocato una grandissima partita e, in più, ho segnato due gol che mi danno tanta fiducia. Adesso ci aspettano due partite importanti: prima pensiamo al Milan, e poi al derby». La Joya ha poi espresso gratitudine verso i tifosi, sottolineando il forte lefame che lo unisce all'ambiente romanista: «Questa gente mi ha accolto benissimo sin dal primo giorno, e a ogni partita mi trasmettono il loro calore. Io cerco sempre di dare il massimo per questa maglia e per loro». Poco dopo, in conferenza stampa, anche Ranieri ha ribadito che il calciatore si trova bene a Roma, respingendo le voci di mercato che lo accostano al Galatasaray: «So che Paulo vuole restare e che sta bene con noi. Io sono contento di lui. Dobbiamo però comprendere anche il lavoro degli agenti, che girano il mondo proponendo i propri giocatori come beni preziosi e portando eventuali offerte ai club. Al momento non è arrivato nulla». Parole in linea con quanto affermato da Ghisolfi nel pre-partita: «Per ora non ci sono contatti con altri club. Dybala è molto importante per la Roma».