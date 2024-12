Patric va ko: neanche lui in panchina ieri

Neanche Patric in panchina ieri sera, Baroni ha affrontato l'Atalanta con sole 5 riserve di movimento (Gigot, Pellegrini, Castrovilli, Isaksen e Dia). I problemi di infermeria sono diventati pesanti nelle ultime settimane, a sorpresa si è aggiunto il forfait del centrale spagnolo. Ha seguito lo stop di Lazzari, controllato strumentalmente alla vigilia del match invece di svolgere coi compagni le prove anti-Gasp: è stato tenuto a riposo precauzionalmente, si punta a ritrovarlo per il derby del 5 gennaio. [...] Le indisponibilità sono aumentate e preoccupano in vista della sfida con la Roma. [...]

(Corsport)