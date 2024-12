Parola di Sir Claudio. Ranieri: "Rinforzeremo la Roma. Dybala? Se non vuole restare..."

LEGGO (F. BALZANI) - La Coppa Italia come acqua ossigenata su ferite fresche e su un futuro nebuloso. La Roma stasera all’Olimpico contro la Sampdoria (ore 21, diretta Italia Uno) proverà a rialzare la testa dopo il pesante di ko di Como anche se ieri si è parlato più della possibile cessione di Dybala. L’agente dell’argentino, infatti, ha incontrato a Istanbul i dirigenti del Galatasaray disposti a offrire un contratto da 9,5 milioni a stagione. Il tutto col placet dei Friedkin intenzionati a rivoluzionare la rosa già a gennaio partendo proprio dalle cessioni dei senatori. "Ognuno fa il suo gioco e il suo lavoro - ha dichiarato Ranieri a Mediaset -. A me fa piacere averlo e metterlo in campo quando sta bene, però se ha altre priorità, non vuole restare e c'è una possibilità... Voglio solo giocatori che sono contenti di stare qua con la voglia di lottare partita dopo partita, ma da lui non ho percepito la voglia di andare via". Un caso aperto, l’ennesimo.

Ranieri è tornato anche sulla crisi: "Dobbiamo cercare quei giocatori che vogliono vincere e lottare ogni volta. Questo è il mio mandato. Così come non piace ai tifosi non piace nemmeno a me questa alternanza di comportamento. Voglio sempre il massimo, se non lo ottengo bisogna prendere provvedimenti. A gennaio prenderemo giocatori che ci aiuteranno, ma solo se ne vale la pena. Nuovo allenatore? Se vogliamo un top dobbiamo rialzarci , nessun grande allenatore accetta la Roma in queste condizioni". Quella di stasera dovrà fare a meno di Koné, Hummels e Cristante. Dubbio in attacco dove Dovbyk è ancora in ritardo di condizione mentre tra i titolari dovrebbero rivedersi Pellegrini e Paredes. "Tengo molto alla Coppa Italia, e ci tengono i tifosi quindi voglio vedere il massimo da parte di tutti", ha concluso Ranieri. Torna a Trigoria, infine, Balzaretti che ricoprirà il ruolo di Loan Manager monitorando i giocatori in prestito. Sul mercato occhi su Kayode della Fiorentina.