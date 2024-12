Paredes recuperato, Hummels no

Buona notizia per Claudio Ranieri che ha recuperato Leandro Paredes. L'argentino ha smaltito la sindrome influenzale che gli aveva fatto saltare le gare contro Braga e Como. L'argentino è tornato in gruppo e sarà a disposizione per il match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le brutte notizie, invece, riguardano Bryan Cristante e Mats Hummels. Il primo sta ancora combattendo con una distorsione a una caviglia mentre il secondo ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento della partita contro il Como. Assente anche Mancini che è squalificato, per cui dietro restano solo Ndicka ed Hermoso. Il turnover potrebbe essere ampio, dove restano da capire le condizioni di Dovbyk.

(corsera)