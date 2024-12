Out Koné e Hummels. C'è Paredes

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Tanti indisponibili per Ranieri in vista della sfida con la Sampdoria. All'esordio in Coppa Italia, infatti, la Roma dovrà fare a meno di numerosi giocatori, assenti per infortunio o squalifica. Dopo la sconfitta contro il Como, il tecnico testaccino sarà costretto a confermare la difesa vista contro la squadra di Fabregas, anche a causa dell'assenza di Hummels per influenza e Mancini per squalifica. N'Dicka guiderà così il pacchetto arretrato, con Celik ed Hermoso ai lati della difesa a tre. Sulla fascia destra, ancora spazio a Saud, con Saelemaekers che potrebbe insidiarlo fino all'ultimo, mentre sul lato opposto chance per Zalewski.

Contro la Sampdoria saranno assenti anche Koné e Cristante, costringendo Ranieri a schierare un centrocampo formato da Pisilli e Paredes, quest'ultimo recuperato dall'attacco febbrile. L'unico reparto in cui Ranieri ha ampia scelta è quello offensivo: dovrebbe tornare a guidare l'attacco Dovbyk, anche se resta da capire la gestione dell'infiammazione al ginocchio. Alle sue spalle, ci sono cinque giocatori per due maglie, con Pellegrini e Soulé che sembrano in vantaggio rispetto a El Shaarawy, Saelemaekers e Dybala.