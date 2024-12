Ok Dovbyk. Prudenza per Cristante

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la domenica libera concessa da Ranieri, la squadra si è ritrovata ieri a Trigoria per il primo allenamento in vista della partita di Europa League contro il Braga. Al Fulvio Bernardini, come di consueto durante la seduta di scarico, il gruppo è stato diviso in due: chi sabato scorso ha contribuito alla vittoria contro il Lecce ha svolto un lavoro in palestra, mentre chi non è sceso in campo si è allenato sul terreno di gioco.

Tra questi ultimi si è rivisto Dovbyk, che ha smaltito l'attacco influenzale che l'aveva tenuto fuori contro i salentini ed è pronto a tornare titolare. Non hanno preso parte all'allenamento Cristante e Celik. Il centrocampista è ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia e potrebbe alzare bandiera bianca anche per la gara di giovedì. Celik, invece, sarà sicuramente assente. Contro il Braga, dunque, Ranieri dovrà trovare una soluzione alternativa sulla fascia destra: oltre a Saud, in quel ruolo potrebbe essere adattato uno tra Zalewski, El Shaarawy e Saelemaekers.