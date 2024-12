Nuova telenovela per Dybala e il Galatasaray offre 10 milioni

[...] Puntuale come un treno giapponese è ripartita la telenovela Dybala. Al posto degli arabi dell'estate scorsa, questa volta i protagonisti sono i turchi del Galatasaray che sembrano intenzionati a sostituire l'infortunato Icardi con la Joya. [...] Il tutto alla luce del sole, visto che praticamente in diretta siamo stati informati del viaggio a Istanbul del procuratore dell'argentino. [...] L'esperienza ci ha insegnato che le trattative fatte alla luce del sole, difficilmente arrivano a dama quando i riflettori illuminano con cadenza quotidiana. [...]

E invece qui abbiamo saputo dell'incontro, dell'offerta da dieci milioni netti al giocatore per due stagioni, della relazione che il procuratore ha fatto al suo assistito, dell'apertura (scontata) della Roma a un'eventuale trattativa che, parola di monsieur Ghisolfi, non c'è. [...] Una cosa il club giallorosso ce l'ha detta. Ovvero che il cartellino del suo giocatore non è intenzionata a regalarlo e che per prendere Dybala c'è e ci sarà bisogno di un'offerta. [...] Quello che preoccupa è che si sta parlando molto di futuro e poco di presente. E' vero, un club ha il dovere di avere una visione e programmi per il domani, ma la situazione attuale a Trigoria dovrebbe consigliare tutti che c'è un presente da affrontare con la preoccupazione di una classifica che dice più due sulla zona retrocessione. [...]

(la Repubblica - P. Torri)