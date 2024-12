Nuova missione per Ranieri: ritrovare Hermoso

Dopo Hummels e Paredes, il nuovo obiettivo di Claudio Ranieri è recuperare Mario Hermoso. Il tecnico giallorosso potrebbe dare spazio allo spagnolo nel match di Europa League contro il Braga. Arrivato da svincolato, l'ex difensore dell'Atletico Madrid non si è mai ambientato. Se Daniele De Rossi lo ha potuto usare solo una partita, con Ivan Juric non è mai scoccata la scintilla. Pochi spezzoni e un'espulsione rimediata a Firenze nel 5-1 contro la Fiorentina. [...] Poi si è infortunato e la Roma ha cambiato allenatore, e, il difensore sta già pensando ad un ritorno a casa. [...] Ranieri proverà a fargli cambiare idea anche perché Hermoso ha tutte le caratteristiche per diventare un leader della difesa giallorossa in coppia con Hummels. [...] Cerca spazio anche Enzo Le Fée che però a gennaio potrebbe finire al Betis. [...]

(corsera)