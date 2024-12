"Nuova" guardia

IL TEMPO (L. PES) - Ranieri ordina il cambio della guardia. Il centrocampo giallorosso vive un momento di grazia con la coppia Paredes-Koné che nelle ultime uscite ha incantato per qualità e intensità delle prestazioni. Il tecnico è ripartito da loro, unendo le doti da regista dell'argentino e l'onnipresenza del francese che recupera e ripropone a tutte le latitudini del terreno di gioco. Una coppia che può diventare un trio, visto che l'ingresso spacca-partita di Pisilli col Lecce potrebbe suggerire a Sir Claudio di aumentare la potenza di fuoco della mediana inserendo un box to box come il ventenne gioiello del vivaio. Ma una cosa è certa, al di là di infortuni e squalifiche: la musica è cambiata. Cristante ha perso quell'intoccabilità di cui ha goduto per anni e oggi recita il ruolo di alternativa così come Le Fée, che a Juric piaceva ma che con Ranieri è a quota zero minuti in quattro uscite. Il primo acquisto del mercato estivo non ha convinto e tra un mese potrebbe già cambiare aria.

Discorso opposto, invece, per Paredes. Nei mesi scorsi il numero sedici giallorosso ha più volte ammiccato al Boca Juniors per un ritorno in patria che sembrava scontato a fine stagione ma stava diventando probabile già a gennaio. Ma c'è un dettaglio nel contratto firmato che potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel 2023 Paredes è arrivato nella Capitale con un accordo biennale (per una cifra che complessiva di bonus ha toccato i 3.6 milioni e al Psg spetterebbe il 30% sulla differenza tra la rivendita e il costo della cessione), che però prevedeva una clausola per il prolungamento di un'ulteriore stagione. Se l'argentino, infatti, dovesse totalizzare il 50% delle presenze stagionali di quest'anno (da almeno 45 minuti) e la Roma dovesse qualificarsi per la Champions o l'Europa League (esclusa la Conference) si attiverebbe l'estensione per il terzo anno. Anche se vista la situazione di classifica attuale della Roma l'ipotesi di proseguire insieme sembra molto lontana.

Ha già praticamente raddoppiato il proprio valore di mercato Koné, arrivato per 18 milioni più 2 di bonus ma che oggi si avvicina quasi ai 50 vista la costante presenza in nazionale francese e la crescita esponenziale in tre mesi abbondanti di Roma. In estate, se dovesse continuare così, sarà difficile resistere agli attacchi dei top club europei, ma intanto Ranieri se lo gode. Capitolo Pellegrini. Il tecnico lo vede nella metà campo avversaria più che sulla mediana, e l'attesa di capire quando potrà avere di nuovo un'occasione in campo cresce. Dopodomani contro il Braga all'Olimpico il capitano potrebbe tornare in campo, ma ancora nessuna certezza. Ranieri è stato chiaro: "Deve tornare a sorridere". Nel frattempo da ieri su Linkedin è spuntato l'annuncio per la ricerca di un "Senior Social Media Lead".