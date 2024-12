Nuova chance Shomurodov, Pellegrini a rischio: c'è Dybala

Dicembre è il mese della verità per Claudio Ranieri e per la Roma. A partire da questa sera, dove contro il Lecce, e davanti a 60mila persona, non si può sbagliare. Artem Dovbyk alla fine è stato convocato, ma non si è mai allenato in gruppo. Per uscire da questa situazione, quindi, servono gli altri top player della squadra: Hummels, Paredes e Dybala. [...] Davanti Eldor Shomurodov va verso una maglia da titolare. Ranieri non tocca la difesa a tre. Tra i convocati è tornato anche Mario Hermoso ma lo spagnolo partirà sicuramente dalla panchina. Davanti a Svilar, quindi, il solito terzetto composto da Mancini-Hummels-Ndicka. [...] In mezzo al campo ci sarà la coppia Koné-Paredes. Fuori Pisilli e Le Fée.

Sulle fasce la scelta ricadrà su Angelino e Saelemaekers. Turno di riposo a Celik che le ha praticamente giocate tutte. Ancora in dubbio la presenza di Lorenzo Pellegrini, si va verso un 3-4-2-1 con Dybala ed El Shaarawy dietro Shomurodov. Il capitano non partirà dal 1', ma è impossibile non vederlo nella ripresa. [...] Occhio a sottovalutare il Lecce di Giampaolo che viene da un pareggio contro la Juventus e da una vittoria nell'esordio in panchina. [...]

(Il Messaggero)