Notte senza Joya, il Gala aspetta

La telenovela Dybala è appena (ri)cominciata. La situazione è simile a quella di agosto, con la Roma che non lo reputa incedibile e un club che lo tenta. Quest'estate è stato il turno dell'Al-Qadsiah, oggi c'è il Galatasaray. Il suo agente, Carlos Novel, è stato ad Istanbul dove si è incontrato con il club turco. [...] Ranieri ieri lo ha tenuto fuori, ma l'esclusione era prevista: "Io punto sempre su di lui. È un giocatore importante che quando sta bene fa la differenza". Contro il Parma tornerà titolare. [...] L'allenatore ora si gode anche un ritrovato Dovbyk. [...]

Il corteggiamento del Galatasaray va avanti da sei mesi, ma l'argentino non ha mai aperto, perché si trova bene e non vuole andarsene. La situazione può cambiare solo se sarà la Roma ad accettare l'offerta. [...] Adesso la palla passa ai giallorossi, anche se il problema rimane sempre il rinnovo automatico. Il prolungamento fino al 2026 porterebbe lo stipendio della Joya fino a 8 milioni di euro a stagione, cifra fuori budget per i Friedkin. [...]

(Il Messaggero)