Notte amara, Roma punita: vince Zaniolo

La classifica piange, oggi è sempre più malinconica e, per certi versi, drammatica: la Roma ha soli due punti più del Como, terzultimo, che affronterà il 15 in trasferta. Resta la prestazione, per un'ora pure confortante, contro una macchina da gol come l'Atalanta, che stavolta ha faticato a segnare, ma si capiva che prima o dopo ci sarebbe riuscita. Il gol della svolta è quello di De Roon, che indirizza la partita e abbatte il piano tattico dei giallorossi, fino a quel momento molto compatti e conservativi; ne realizza un altro, nel finale, con Zaniolo, il peggior nemico, che condanna Ranieri forse più del dovuto. [...]

Il piatto dei punti continua a piangere, e non si vede luce, nonostante i buoni propositi ranieriani: sono sei le sconfitte nelle ultime sette partite (quattro di fila), ruolino da retrocessione, e la prossima è contro il Lecce, abituata a stare nel fango della zona calda. [...]

Il piano iniziale sembra giusto. Ranieri ripropone l'undici di Londra, con Cristante al posto di El Shaarawy. [...] Là dietro non si apre un buco, le occasioni dell'Atalanta sono estemporanee, mai evidenti. La Roma tiene bene ma entra poco in area, Carnesecchi si allunga su una botta di Paredes e si spaventa per un tiro velenoso di Koné, che finisce a un centimetro da palo. La squadra non è spumeggiante, non c'è il tiro al bersaglio, la Roma mostra una compattezza che prima non aveva. Manca l'uomo della giocata, quello che trasformi la palla sporca in un'azione da gol: manca il vero Pellegrini, che Ranieri tiene ancora in panchina, in attesa del reset. La giocata, a inizio ripresa, la inventa Dybala, per Dovbyk, che cade davanti a Carnesecchi, come nel primo tempo. [...] L'equilibrio lo rompe

De Roon che sfrutta un rimpallo e dal limite calcia verso la porta di Svilar, la schiena di Celik devia il tiro, che finisce all'angolino. [...] Ederson sfiora il 2-0, che poi realizza Zaniolo, complice la deviazione di Mancini. Lo zero a due forse è un po' troppo.

(Il Messaggero)