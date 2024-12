Niente scherzi

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Adesso è il momento di fare sul serio. Questa sera la Roma affronterà il Lecce tra le mura amiche, e non ci sarà spazio per errori. Superato lo scoglio dei primi tre incontri complicatissimi, la squadra di Ranieri avrà a disposizione un calendario più alla portata e sarà chiamata a un cambio di rotta contro quella che, è una diretta concorrente. Dopo un novembre passato senza vittorie, i capitolini sono alla ricerca di un successo che manca dal 31 ottobre. [...] I giallorossi hanno gli stessi punti del Lecce, che arriva da un momento positivo anche grazie al cambio di allenatore. [...] Ranieri cambierà pochissimo: la rifinitura di ieri ha confermato la presenza di Hummels ed Hermoso, ma allo stesso tempo ha certificato l'assenza di Cristante. Il tedesco si piazzerà nuovamente al centro della difesa, composta anche da Mancini e Ndicka, mentre l'ex Atletico Madrid è tornato tra i convocati dopo una lunghissima assenza per infortunio. Niente da fare, invece, per Cristante, che non ha recuperato dal problema alla caviglia e non prenderà parte alla gara di stasera. A centrocampo Ranieri si affida alla coppia Koné-Paredes, con Pisilli, che si siederà in panchina. Sulle fasce spazio ad Angelino e Saelemaekers. [...] Rimarrà ancora in panchina Pellegrini: sulla trequarti ci saranno Dybala ed El Shaarawy, mentre in attacco Shomurodov prenderà il posto di Dovbyk. L'ucraino è alle prese con un attacco influenzale e ieri ha svolto solamente allenamento individuale. [...]