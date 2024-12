Morata recuperato, fiducia per Pulisic: ma si deciderà oggi

Alvaro Morata si, Christian Pulisic quasi. Il Milan ieri è tornato ad allenarsi dopo i tre giorni liberi che Paulo Fonseca ha concesso. Il centravanti spagnolo ha superato la tonsillite che gli aveva impedito di scendere in campo contro l'Hellas Verona e contro la Roma sarà in campo dal 1'. L'americano, invece, si è allenato a parte. [...] Solamente oggi si capirà se Fonseca potrà contare su di lui. [...]

Da quando Pulisic è assente, il Milan ha faticato e non poco a trovare la via del gol, a maggior ragione ora che anche Leao è ai box. Il piano di poterlo avere al meglio per la Supercoppa, infatti, è saltato con tutte queste assenze. [...] L'altro punto riguarda Theo Hernandez. Il francese ha dato segnali di voler tornare al top, sebbene a Verona non abbia offerto una grande prestazione. Non è escluso che Fonseca lo possa nuovamente far partire dalla panchina. [...]

(gasport)