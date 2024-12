Mistero Le Fée, in campo solo per 365'

Pagato tanto, impiegato praticamente mai. Tra i tanti casi che hanno caratterizzato questo inizio stagione da incubo per la Roma spicca il mistero Enzo Le Fée che vanta un record poco invidiabile. Il francese, infatti, è l'unico giocatore della prima squadra (fatta eccezione per l'infortunato Hermoso e il baby Sangaré) a non essere stato impiegato nemmeno un minuto da Ranieri. A dire il vero non è che anche prima si fosse visto molto. Con De Rossi il 24enne ha giocato un'ora a Cagliari e uno spezzone con l'Empoli prima di infortunarsi al ginocchio. Anche sotto la gestione Juric (che lo stimava particolarmente) Le Fée ha giocato una sola partita da 90', quella col Torino. (...) Praticamente la Roma fin qui ha pagato quasi 65mila euro al minuto per vederlo in campo. «Ha buonissima qualità e buona corsa. Ma in queste partite avevamo bisogno di gente che riuscisse a fare colpo su colpo. Con l'Atalanta mi è mancato uno di lotta come Pisilli», ha spiegato Ranieri. Difficile quindi vedere Le Fée sabato con il Lecce quando quasi sicuramente alzerà bandiera bianca Cristante (...)

(gasport)