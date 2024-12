Milan-Roma n° 200: l'esordio di Peruzzi e gli 11 gol di Totti

Milan-Roma numero 200, domenica sera. Più volte dei rossoneri, i giallorossi hanno affrontato Inter e Juventus. Il bilancio tra tutte le competizioni è: 85 vittorie a 53 per il Milan e 61 pareggi. La prima sfida risale al 27 gennaio del 1929. [...] Il 13 dicembre 1987 i rossoneri avevano vinto per 1-0, ma il giudice assegnò lo 0-2 a tavolino perché due petardi esplosero addosso a Tancredi. Al suo posto esordì il 17enne Peruzzi. [...] Il 3 maggio 1998, invece, la vittoria più larga. All'Olimpico la Roma di Zeman vinse per 5-0. [...] Miglior marcatore della sfida, ovviamente, Francesco Totti con 11 reti. Il capitano ne ha segnati 8 in Serie A e 3 in Coppa Italia. [...]

(corsera)