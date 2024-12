Milan-Roma, la moviola dei quotidiani: Fabbri bocciato, pioggia di ammonizioni e gara mai in controllo. Tanti dubbi sul contatto Pisilli-Reijnders

La Roma chiude il 2024 con un pareggio per 1-1 a San Siro contro il Milan nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Una partita ricca di episodi, gestita dall'arbitro Michael Fabbri in modo insufficiente (media voto 5.42). Il direttore di gara ha estratto numerosi cartellini e non è mai sembrato in controllo della gara: tanti dubbi sul contatto Pisilli-Reijnders.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5

Gara molto complicata e fallosa, tenuta non senza fatica in mano con 11 gialli e un rosso. Al 42' del primo tempo veementi proteste del Milan (espulso Fonseca) per un contatto Pisilli-Reijnders in area della Roma: il rossonero con un controllo orientato salta Pisilli che in scivolata stava andando a opporsi alla conclusione dell'olandese senza puntare direttamente all'uomo; il contatto finale, inevitabile, è dunque frutto di una dinamica di gioco.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4.5

[...] In area della Roma, Pisilli va in scivolata per contrastare Reijnders. I movimenti da analizzare sono due: quello di Pisilli, negligente, non tocca mai il pallone, ma non cambia mai direzione né va mai in maniera diretta su Rejnders; quello di Reijnders, che ha il possesso del pallone e, dopo averlo scaricato, cambia leggermente direzione e finisce per dinamica sulla traiettoria di Pisilli. Rigore o non rigore? Nel dubbio, il VAR ha - giustamente - taciuto. Male, nonostante i 9 gialli non ha quasi mai avuto la gara in controllo. [...]

TUTTOSPORT - VOTO 6

Il Milan reclama un rigore nel primo tempo, ma vede bene lui. Tiene bene un match che poteva innervosirsi.

LA REPUBBLICA - VOTO 5

Usa il cartellino come una clava: non è un merito. Sul rigore reclamato da Reijnders crea due scuole di pensiero.

IL MESSAGGERO - VOTO 5

Pioggia di ammonizioni, alcune un po' esagerate. Non dà mai l'impressione di reggere il peso della partita, poteva starci il rigore di Pisilli su Reijnders.

IL ROMANISTA - VOTO 5.5

Troppo sull’altalena Michael Fabbri in Milan-Roma, gara intensa e difficile, modesta attenuante per il il fischietto di Ravenna che parte maluccio. [...] Esagerata l'ammonizione di Hummels al 13’. [...] Reijnders e Fofana, portati a spasso da Koné in posizione centrale e quasi al limite dell’area avversaria, impediscono irregolarmente al francese di proseguire la sua azione. Fallo e niente giallo, due pesi e due misure. [...] Due minuti dopo il Milan chiede invano un rigore per un contatto sospetto di Pisilli in area su Reijnders. Ma è l’olandese che, dopo aver disorientato con una finta il romanista (che fa di tutto per non colpirlo), gli frana addosso. [...] Altro episodio al limite nel recupero: Shomurodov parte da solo ed è steso a centrocampo da Gabbia: potenziale azione pericolosa vista la prateria prima di incontrare Maignan? No, si becca il giallo. Ma la chicca è che Fabbri non fa battere nemmeno la punizione e fischia la fine. Niente sufficienza.