Mancini leader nella tempesta. Insostituibile per ogni tecnico

Nella tempesta, a volte, c’è la possibilità di dimostrare la propria forza. Serve carattere e a Gianluca Mancini non manca. Claudio Ranieri aveva deciso di ripartire dai tre senatori, ma nella serata di Londra è stato l’unico a partire dal 1. Non ha trovato il gol (per poco) come i suoi compagni di reparto, ma ha disputato una buona gara sbagliando pochissimo. [...] Da Mourinho a De Rossi e Ranieri il copione è sempre lo stesso: nessun allenatore rinuncia a lui.

La leadership non gli manca e i numeri della sua stagione raccontano che è sempre uno dei pochi a salvare la faccia. É il secondo della rosa per palloni intercettati (13) e viaggia ad un media di 1.5 salvataggi a partita. Pochi dribbling subiti e zero errori decisivi in stagione. Ranieri ieri lo ha difeso e punta su di lui. [...]

(Il Messaggero)