Malore Bove, Mourinho al fianco di Edoardo: lo Special One ha contattato la famiglia del centrocampista

Nelle ultime ore il mondo del calcio si è stretto attorno a Edoardo Bove. Il centrocampista di proprietà della Roma e attualmente in forza alla Fiorentina si è accasciato improvvisamente a terra al minuto 16 della partita contro l'Inter a causa di un malore e ora si trova in ospedale per sottoporsi a ulteriori accertamenti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, anche José Mourinho, tecnico con cui Bove ha vinto la Conference League, ha contattato i familiari del ragazzo e Riccardo Calafiori (grande amico di Edoardo) per conoscere lo stato di salute del calciatore.

