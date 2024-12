Mal di trasferta: ora Ranieri vuole guarire la Roma

Sotto la sua guida la Roma ha vinto per la prima volta in stagione due partite consecutive (Lecce in campionato, Braga in Europa League), è tornata a giocare un calcio convincente, sta recuperando calciatori importanti (Hummels, Pellegrini) e ne sta scoprendo di nuovi (Saud Abdulhamid). A Claudio Ranieri, adesso, viene chiesta un’altra impresa: guarire la squadra giallorossa dal mal di trasferta. Lontano dall’Olimpico, infatti, la squadra giallorossa non vince da 10 partite. L’ultimo successo risale al 25 aprile 2024, nello spezzone di partita giocato a Udine dopo che la partita del 14 aprile era stata sospesa per il malore in campo di Ndicka (trauma con minimo pneumotorace). Da allora 5 pareggi(Napoli 2-2 nel campionato scorso; Cagliari 0-0, Juventus 0-0, Genoa 0-0 e Monza 1-1 in questo) e 5 sconfitte (Atalanta 1-2 e Empoli 1-2 nel campionato scorso; Fiorentina 1-5, Verona 2-3 e Napoli 0-1 in questo). La Roma ha conquistato in trasferta 4 punti e hanno fatto peggio solo Verona (3) e Venezia (2). [...]

(Corsera)