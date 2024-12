Mai con Claudio così tanti gol: media di 2,25

La Roma di Ranieri non aveva mai segnato così tanto: 18 gol in 8 partite, la media è di 2,25 (nonostante sia rimasta a secco contro Napoli, Atalanta e Como). Nelle 2 precedenti esperienze sulla panchina giallorossa la media-gol tenuta col tecnico di Testaccio era stata di 1,66 nel 2009-11 e di 1,41 nel 2019. Non c'è paragone, in questa stagione, con lo 0,50 di De Rossi e l'1,25 di Juric. [...] Per trovare un allenatore con cui si segnava di più bisogna risalire all'ultimo Spalletti: 171 reti in 75 partite tra gennaio 2016 e maggio 2017, media di 2,28.

(Corsera)