L'Olimpico si prepara ad accogliere il Lecce. Staccati oltre 56mila tagliandi per sabato

Sabato sera la Roma scendera in campo all'Olimpico contro il Lecce per la quindicesima giornata di campionato, fischio d'inizio alle ore 20.45. Contro l'Atalanta è andata in scena la prima gara (nel suo terzo mandato come allenatore dellla Roma) di Claudio Ranieri davanti ai propri tifosi e ora i giallorossi, 4 delle prossime 5 partite (tra campionato, Coppa Italia ed Europa League), le giocheranno nella Capitale. Lecce, Braga, (con la gara in casa del Como di mezzo) Sampdoria e Parma prima della trasferta di San Siro contro il Milan del 29 dicembre a chiudere il 2024. Mai come in questo momento la squadra ha bisogno del supporto del proprio pubblico, che si fare trovare pronto in ogni occasione per stare al fianco dei calciatori che hanno come obiettivo primario quello di risalire la classifica e di tor-nare a conquistare i tre punti. I biglietti per la sfida di sabato contro i salentini sono ancora disponibili, con i tifosi giallorossi che al momento stanno facendo registrare quota 56mila tagliandi venduti, gia superato it numero di presenze di lunedi contro i nerazzurri di Gasperini (...)

(Il Romanista)