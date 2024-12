L'ex Juric riparte dalla Premier League, Hummels ci sarà

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo essere stato esonerato dalla Roma, Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Southampton. Arrivato dopo De Rossi, il croato ha conquistato solo 4 vittorie in 12 partite, concludendo la sua avventura nella Capitale con una rovinosa sconfitta contro il Bologna.

Il tecnico ha raggiunto un accordo con la Roma, che pagherà lo stipendio dell'ex Torino fino ai primi di gennaio. I giallorossi risparmieranno così 5 mensilità, cioè circa 900mila euro. Nel frattempo la squadra si è ritrovata ieri a Trigoria per preparare la sfida contro il Parma svolgendo una seduta in palestra. In gruppo è tornato anche Mats Hummels. [...] Come poi confermato da Ranieri, sarà invece sicuramente assente Bryan Cristante, ancora alle prese con il problema alla caviglia accusato contro l'Atalanta.