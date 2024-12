L'Everton è dei Friedkin: "Onorati e orgogliosi. Accendiamo la passione"

La Premier League ha detto sì. E ora i tifosi dell'Everton sognano grazie al Friedkin Group, da ieri ufficialmente nuovo proprietario dei Toffees. [...] "L'annuncio dell'ingresso della famiglia Friedkin rappresenta per ogni fan dell'Everton l'opportunità di riprendere a guardare al futuro con ottimismo e speranza", ha scritto l'associazione dei tifosi in un messaggio diffuso sui social per dare il benvenuto alla famiglia che controlla i giallorossi.

Anche Dan Friedkin, immediatamente dopo che la Premier aveva ufficializzato l'ok al passaggio di proprietà, ha voluto presentarsi con un messaggio ai tifosi della sua nuova squadra: "Per noi è motivo di immenso orgoglio dare il benvenuto a uno dei club inglesi con più storia nella nostra famiglia. L'Everton rappresenta un'eredità di cui andare orgogliosi e siamo onorati di diventare i custodi di questa grande istituzione". [...] La prima mossa è stata scegliere Marc Watts, presidente del Friedkin Group, come direttore esecutivo dell'Everton, perché l'idea è che Friedkin rimanga dietro le quinte e si affidi a dirigenti con pieni poteri sia per la parte calcistica che per quella economica. [...]

(gasport)