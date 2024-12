L'Everton ai Friedkin: Marc Watts presidente

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Adesso è ufficiale: i Friedkin hanno acquisito l'Everton. Tramite la Roundhouse Capital Holdings Limited, il gruppo texano ha completato l'iter per l'acquisto delle quote di maggioranza detenute da Farhad Moshiri. Il Friedkin Group si è dichiarato "Entusiasta di portare questo storico club in una nuova era". Inoltre, Dan Friedkin, ha condiviso una lettera sul sito ufficiale del club, illustrando le strategie future, simili a quelle adottate dopo il loro arrivo alla guida della Roma. "L'Everton rappresenta un'orgogliosa eredità, e siamo onorati di diventare custodi di questa grande istituzione. Anche se siamo nuovi nel Club, comprendiamo appieno il ruolo vitale che l'Everton occupa nella cultura locale, nella storia e nella vita dei tifosi, qui e nel mondo. Siamo profondamente impegnati a onorare questa eredità contribuendo positivamente alla comunità, all'economia e alla gente di questa straordinaria città".

Oltre alle dichiarazioni di Friedkin, anche Marc Watts, uomo fidato di Dan e nuovo presidente esecutivo, ha evidenziato i punti chiave su cui l'Everton dovrà concentrarsi in futuro: rinforzare la prima squadra (maschile e femminile) con investimenti strategici, sviluppare una strategia sostenibile, coltivare i talenti dell'accademia, massimizzare il potenziale del nuovo stadio e migliorare la reputazione del club senza tradire la sua tradizione.